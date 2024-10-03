Центробанк России увеличит продажу юаней в десятки раз

ЦБ РФ увеличит продажу юаней с 7 октября по 6 ноября до 5,3 млрд рублей в сутки

Совокупный объем доходов, который Минфин России направит на покупку Центробанком золота и юаней в период с 7 октября по 6 ноября, составит 71,8 миллиарда рублей, или 3,1 миллиарда рублей в сутки. Об этом говорится в сообщении министерства.

Вместе с тем регулятор во втором полугодии 2024 года корректирует эту величину на 8,4 миллиарда рублей в сутки. Так что объем ежедневных продаж юаней составит 5,3 миллиарда рублей, что более чем в 25 раз больше, чем в прошлый период.

Размер средств, направляемых Минфином на закупку золота и юаней, вычисляется в рамках бюджетного правила из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце и отклонения от планов в предыдущий период.

По итогам сентября ведомство констатировало недобор 38,6 миллиарда рублей, а в октябре ожидает получить дополнительно 110,4 миллиарда. Основные проблемы с планом связаны с доходами от продажи нефти. Размер превышения над базовым уровнем оказался на четверть ниже, чем в августе — 89,8 миллиарда рублей против 120 миллиардов. Соответственно, общие нефтегазовые доходы в сентябре стали третьим худшим результатом за год — 771,9 миллиарда рублей.

Увеличение продаж позволит поддержать рубль, который в последние дни обновляет практически годовые минимумы по отношению к юаню, евро и доллару.