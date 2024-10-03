Следствие возбудило уголовное дело по факту подрыва боевиками ВСУ машины под Курском

СК возбудил дело после подрыва автомобиля боевиками ВСУ в Курской области

Следствие возбудило уголовное дело по факту подрыва боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобиля в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

По данным агентства, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти»), по части 4 статьи 222.1 («Незаконное хранение и перевозка взрывчатых устройств, совершенные организованной группой) и по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным следствия, в середине августа боевики ВСУ совершили подрыв легкового автомобиля в расположенном в Курской области селе Большое Солдатское, с помощью управляемого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с прикрепленной к нему взрывчаткой. В результате пострадали два человека — женщина и мужчина. От полученных ранений они не выжили.

Ранее сообщалось, что прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении пятерых жителей Запорожской области по уголовному делу о подрыве автомобиля главы поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко.

