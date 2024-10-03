Создан устраняющий причину возгорания батарей материал

Nature: создан материал, останавливающий тепловой разгон в батареях

Корейские ученые спроектировали материал, который устраняет причину перегрева и возгорания аккумуляторов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты LG Chem, которая является крупнейшей химической корпорацией Южной Кореи, назвали новый материал Safety Reinforced Layer (SRL). Он имеет толщину один микрометр, или около 1/100 толщины человеческого волоса. Материал размещается в батарее между катодным слоем и токосъемником.

Авторы исследования объяснили, что перегревы и возгорания батарей чаще всего возникают из-за высвобождения огромного количество тепла, которое происходит по причине контакта анода и катода. Когда температура аккумулятора поднимается, SRL изменяет свою молекулярную структуру, в результате чего электрическое сопротивление материала увеличивается на 5000 Ом на каждый градус Цельсия повышения температуры.

В материале говорится, что данный процесс обратим, то есть батарея сможет снова работать, как только ее температура придет в норму. В ходе испытаний оснащенные SRL аккумуляторы либо полностью предотвращали возгорание, либо останавливали процесс теплового разгона сразу после образования пламени.

По словам технического директора LG Chem Ли Чон-гу, новый материал можно будет использовать в электрокарах. В корпорации могут вывести на рынок первые батареи с SRL в 2025 году.

В конце августа журналисты CBS News рассказали, что ДТП с участием электрической фуры Tesla Semi в Северной Калифорнии (США) на сутки парализовало движение из-за пожара высокого уровня сложности. Так как потушить аккумулятор было невозможно, электрической фуре дали полностью прогореть.