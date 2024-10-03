Стадо коров затоптало женщину

В Великобритании коровы напали на женщину, гуляющую с собакой

В Великобритании женщину не смогли спасти после того, как на нее напали коровы. Об этом пишет Daily Mail.

55-летняя Элисон Пэйн выгуливала свою собаку в поле недалеко от городка Хоршам, графство Западный Сассекс. Женщина выбирала протоптанную местными жителями тропинку без ограждений и шла по ней со своим стаффордширским терьером Пенни.

В августе 2022 года она встретила на своем пути стадо, состоявшее из примерно 20 коров с телятами. По всей видимости, животные восприняли Пэйн и ее собаку как угрозу и бросились на них. Женщина отпустила поводок и бросилась бежать, но коровы нагнали ее и затоптали.

Когда Пэйн нашли, то на место происшествия вызвали скорую помощь, но парамедики не смогли ей помочь. Свидетелей происшествия не оказалось. Позже один из жителей Хоршама наткнулся на терьера Пэйн и опубликовал в соцсетях объявления о потерянной собаке. Ее впоследствии вернули семье женщины.

После расследования коронер пришел к выводу, что произошедшее было несчастным случаем, поскольку женщина вышла за ограждение.

Ранее в Индии мужчина стал жертвой дикого слона. Около половины восьмого утра 30-летний местный житель по имени Деварадж вышел на улицу из дома, чтобы справить нужду. В этот момент животное, направляющееся к лесу, бросилось на него и затоптало.