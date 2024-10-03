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12:17, 3 октября 2024Экономика

Стало известно о признаках ограничения потенциала роста авторынка России

В АЕБ заявили о признаках ограничения потенциала роста российского авторынка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Тот факт, что продажи на российском авторынке в июле-сентябре 2024 года не превзошли статистику за предыдущие три месяца (квартал к кварталу), может быть признаком приближения к границе потенциала их роста, считает глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев. Его мнение приводит «Интерфакс».

Эксперт связал вероятность такого развития событий со снижением покупательской способности и удовлетворением отложенного потребительского спроса. «Скорее всего, в ближайшие месяцы положительная динамика сохранится, но уже не будет такой стремительной», — сказал он.

Ранее стало известно, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы продаж легковых авто в РФ выросли на 59 процентов (до 1,14 миллиона штук) в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, а в сентябре показатель поднялся год к году более чем на треть. Всего, по данным «Автостата» за месяц, в стране было продано 150,9 тысячи легковушек, что стало максимумом с весны 2021 года.

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