Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:32, 3 октября 2024Силовые структуры

Суд проверит заочный приговор одного из участников устранения Япончика

Суд проверит заочный приговор Бутбе за устранение вора в законе Япончика
СюжетВоры в законе:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит заочный приговор Астамуру Бутбе, который получил 19 лет за устранение вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как Япончик. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвоката назначено на 17 октября 9:30. В суде сообщили, что дело слушалось заочно, так как киллер находится в международном розыске.

Следствие установило, что 28 июля 2009 года Бутба выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки при выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве.

Ранее Мосгорсуд вынес заочный приговор 46-летнему Нугзару Папаве, участвовавшему в устранении Япончика. Осужденный получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он находится в международном розыске.

13 декабря 2021 года были осуждены Муртази Шадания и Джамбул Джанашия к 15 и 16 годам. Они вели слежку, приобрели винтовку и автомобиль. Махо объявлен в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

      Российский военный высказался о возможности переворота в ВСУ

      Назван неочевидный способ укрепить близость с партнером

      Врач раскрыл неочевидный способ улучшить сон

      Пожар в театре Хабаровска локализован

      Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

      Российский тревел-блогер раскрыл минимальную зарплату для жизни на Бали

      Два футбольных топ-клуба сенсационно проиграли в Лиге Чемпионов

      В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

      ВСУ оставили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше