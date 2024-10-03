Суд проверит заочный приговор одного из участников устранения Япончика

Суд проверит заочный приговор Бутбе за устранение вора в законе Япончика

Первый апелляционный суд общей юрисдикции проверит заочный приговор Астамуру Бутбе, который получил 19 лет за устранение вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как Япончик. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвоката назначено на 17 октября 9:30. В суде сообщили, что дело слушалось заочно, так как киллер находится в международном розыске.

Следствие установило, что 28 июля 2009 года Бутба выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки при выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве.

Ранее Мосгорсуд вынес заочный приговор 46-летнему Нугзару Папаве, участвовавшему в устранении Япончика. Осужденный получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он находится в международном розыске.

13 декабря 2021 года были осуждены Муртази Шадания и Джамбул Джанашия к 15 и 16 годам. Они вели слежку, приобрели винтовку и автомобиль. Махо объявлен в розыск.