В Иране сообщили об уничтожении Израилем советника КСИР

SNN: советник КСИР Дивани уничтожен в ходе авиаудара Израиля

Советник Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Маджид Дивани, находящийся в Сирии, уничтожен в ходе авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску. Об этом сообщает SNN.

«После воздушной атаки ЦАХАЛ на Дамаск Маджид Дивани, находящийся в Сирии, был ранен и не смог оправиться от тяжести полученных ранений. Этот авиаудар привел к потере одного из активных и важных советников КСИР, выполнявшего роль консультанта в Сирии», — передает агентство.

По мнению авторов материала, атака Тель-Авива на Дамаск была осуществлена ​​с целью ослабления сил «оси сопротивления» в Сирии.

27 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по сирийскому военному объекту в провинции Дамаск на границе с Ливаном. До этого Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.