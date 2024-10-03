В МИД назвали условие для переговоров по СНВ с США

Рябков: без смены курса США переговоры по СНВ не имеют смысла

Без смены внешнеполитического курса США переговоры по возобновлению ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ) не имеют смысла. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, как это хотел бы Вашингтон, без предварительных условий», — отметил Рябков.

По словам дипломата, подобного диалога не может быть вне связи с военно-политической обстановкой. Он добавил, что США стремятся получить выгодные преимущества в сфере стратегической стабильности, что не устраивает российскую сторону. По словам замглавы МИД, без смены американского курса диалог по СНВ не имеет смысла.

Ранее Рябков назвал минусы межгосударственного объединения БРИКС, заявив, что национальные интересы участников БРИКС совпадают не во всем.