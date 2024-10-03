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14:37, 3 октября 2024Мир

МИД России назвал минусы БРИКС

Рябков о минусах БРИКС: национальные интересы участников совпадают не во всем

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Национальные интересы участников БРИКС совпадают не во всем, а процесс согласования порой занимает значительное время. Минусы объединения назвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Без проблем и без трудностей тоже не обходится. Национальные интересы стран-участниц совпадают не во всем, это очевидно. Соответственно, процесс согласования подходов и приоритетов взаимодействия порой занимает значительное время», — сказал он.

Дипломат добавил, что принятие решений БРИКС также зависит от смены правительств в государствах-участниках объединения.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также заявил, что решение по заявке Турции на вступление в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением. Рябков подчеркнул, что конфликт на Украине будет обсуждаться между Россией и Турцией на высшем уровне на саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

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      Семен Александров
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