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09:03, 3 октября 2024Наука и техника

В Южной Корее представили лазерную винтовку

Компания LIG Nex1 представила лазерную винтовку на выставке KADEX

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Южнокорейская компания LIG Nex1 в ходе выставки KADEX 2024 представила компактную лазерную винтовку. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что легкое ручное оружие предназначено для повышения скрытности и эффективности выполнения операций.

«Винтовка издает чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет солдатам оставаться незаметными во время операций. Кроме того, малошумная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру оружия, предотвращая перегрев при длительном использовании», — пишет издание.

Мощность оружия находится «на уровне киловатт». При этом официальные данные о возможностях лазерной винтовки не раскрывают. Изделие на выставке оснастили регулируемым прикладом, сошками и оптическим прицелом.

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