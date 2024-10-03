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19:47, 3 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал нерешительность НАТО причиной «дефицита безопасности в небе Украины»

Зеленский: нерешительность НАТО является причиной «дефицита безопасности в небе»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нерешительность НАТО одной из главных причин «дефицита безопасности в небе Украины». Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы, на Украине», — написал Зеленский. По его словам, у НАТО есть все необходимые для этого технические решения и действенная тактика.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о возможном сбитии российских ракет и дронов страны альянса должны принимать самостоятельно. Он также добавил, что страны НАТО будут сотрудничать друг с другом для укрепления противовоздушной обороны в рамках создания единой безопасности.

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      Валентин Карант
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