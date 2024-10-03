Женщина поймала чайку и напала на пытавшихся отнять птицу прохожих

Жительница Белфаста поймала чайку, положила птицу в сумку и отказалась отпустить

Жительница Северной Ирландии напала на прохожих, которые пытались заставить ее отпустить пойманную чайку. Об этом сообщает BBC News.

58-летняя Анджела Уайлдман поймала дикую чайку на юге Белфаста и положила ее в спортивную сумку на глазах у идущих мимо людей. Кто-то из прохожих сделал ей замечание, а затем начал просить отпустить птицу. Она отказалась, но это не остановило возмущенных людей. Тогда Уайлдман бросилась на пытавшихся отнять у нее чайку прохожих со шваброй и пакетом молока, которые были при ней. Ей удалось ударить нескольких человек. Она также оказала сопротивление прибывшим на место полицейским.

Женщине предъявили обвинения в нападении, ношении оружия в общественном месте, нарушении общественного порядка и сопротивлении полиции. Уайлдман отрицает свою вину по всем трем пунктам. В суде ее адвокат Дэмиен Трейнор признал, что инцидент выглядел странным, но подчеркнул, что его клиентка отрицает наличие проблем с психическим здоровьем. Женщина живет одна и почти ни с кем не общается. По словам Уайлдман, она просто «кормит птиц, забирает их домой и ухаживает за дикой природой». По всей видимости, женщина посчитала, что пойманной чайке нужна помощь.

Уайлдман провела под арестом шесть недель. Ее выпустили под залог до оглашения приговора.

Ранее сообщалось, что в Норвегии молодая самка беркута напала на четырех человек, в том числе на едва начавшую ходить девочку. По словам эксперта по орлам, у агрессивной птицы, вероятно, «было расстройство поведения».