ИИ встроили в телевизоры

Samsung встроит в телевизоры ИИ для управления устройством и умным домом

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала появление телевизоров со встроенным искусственным интелектом (ИИ). На это обратило внимание издание SamMobile.

Представители компании объявили об этом на конференции разработчиков SDC24. По их словам, в будущих версиях фирменных телевизоров появится поддержка виртуальных помощников, работающих на основе искусственного интеллекта. С их помощью пользователи смогут переключать каналы или находить фильмы и сериалы, формулируя запрос «своим языком» и без использования специальных ключевых фраз.

Кроме того, с помощью продвинутого голосового помощника потребители могут обращаться к телевизору для управления устройствами умного дома. Однако последние должны быть произведены Samsung.

Новая функция Samsung AI Cast позволит переносить результаты ИИ-поиска со смартфона Samsung на телевизор. Также телевизоры на базе ОС Tizen будут интегрированы с чат-ботом ChatGPT.

По словам журналистов SamMobile, корейская компания и раньше использовала ИИ в своих телевизорах. Однако искусственный интеллект применяли только для улучшения качества изображения и звука в фоновом режиме, без участия пользователя.

В конце сентября специалисты Калифорнийского университета в Дэвисе (США) заявили, что телевизоры Samsung и LG могут тайно делать скриншоты экрана. Полученную информацию устройства используют для настройки рекламы.