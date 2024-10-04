ИИ встроили в телевизоры

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала появление телевизоров со встроенным искусственным интелектом (ИИ). На это обратило внимание издание SamMobile.
Представители компании объявили об этом на конференции разработчиков SDC24. По их словам, в будущих версиях фирменных телевизоров появится поддержка виртуальных помощников, работающих на основе искусственного интеллекта. С их помощью пользователи смогут переключать каналы или находить фильмы и сериалы, формулируя запрос «своим языком» и без использования специальных ключевых фраз.
Кроме того, с помощью продвинутого голосового помощника потребители могут обращаться к телевизору для управления устройствами умного дома. Однако последние должны быть произведены Samsung.
Новая функция Samsung AI Cast позволит переносить результаты ИИ-поиска со смартфона Samsung на телевизор. Также телевизоры на базе ОС Tizen будут интегрированы с чат-ботом ChatGPT.
По словам журналистов SamMobile, корейская компания и раньше использовала ИИ в своих телевизорах. Однако искусственный интеллект применяли только для улучшения качества изображения и звука в фоновом режиме, без участия пользователя.
В конце сентября специалисты Калифорнийского университета в Дэвисе (США) заявили, что телевизоры Samsung и LG могут тайно делать скриншоты экрана. Полученную информацию устройства используют для настройки рекламы.