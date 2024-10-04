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16:47, 4 октября 2024Силовые структуры

Экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии продлили арест

Продлен арест Пешкову по делу о растрате при поставках пайков для нужд СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный суд продлил продлил арест экс-заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Пешков останется в СИЗО до 6 декабря. Он обвиняется по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Обвинение полковнику предъявлено в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд специальной военной операции. Пешков вину в хищениях не признает.

О задержании главы Военторга и бенефициара подконтрольных организаций стало известно ранее 1 августа. В 2019 году подозреваемые заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей и с декабря 2019 по декабрь 2022 года приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем эти товары они продали Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

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      Екатерина Кашурникова
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