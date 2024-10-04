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12:26, 4 октября 2024Экономика

Слабую реакцию россиян на рост ставки объяснили отсутствием свободных денег

ЦБ объяснил слабую реакцию населения на рост ставки нехваткой ликвидных активов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Рост ключевой ставки Банка России слабо влияет на потребительское поведение россиян, что снижает эффективность денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. Об этом со ссылкой на исследование «Неоднородность домохозяйств в России по структуре активов», выполненное сотрудниками архангельского отделения Северо-Западного ГУ Банка России, пишет «Коммерсантъ».

Причины такой реакции авторы работы видят в преобладании особого типа домохозяйств. На долю тех из них, что владеют неликвидными активами (в первую очередь это жилье), но ограничены в другой ликвидности, приходится около 60 процентов.

Под ликвидным подразумевается тот актив, который можно достаточно быстро и без потерь конвертировать в деньги. Фактически, речь идет о наличии свободных денег на закрытие тех или иных потребностей, а единственная квартира даже при значительной стоимости не обеспечивает текущее или среднесрочное потребление.

Самый обеспеченный тип домохозяйств — рикардианский — описывает тех, у кого достаточно и ликвидных, и неликвидных активов. Наиболее бедные домохозяйства тратят весь свой доход на текущее потребление и не владеют даже жильем.

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В России на рикардианский тип приходится всего 26 процента домохозяйств, а на последний, самый бедный, — 14,3 процента. В развитых странах доминируют семьи, обладающие обоими классами активов, и именно они активно реагируют на размер ставок. Соответственно, слабое количество обеспеченных людей в стране не позволяет им сглаживать ценовые колебания.

Как отмечают исследователи, для россиян исторически характерна низкая норма сбережений, кроме того, недвижимость (неликвидный актив) рассматривается как самый надежный актив, что не имеет места в развитых странах.

Работа может стать ответом на вопрос, почему даже резкий рост ключевой ставки ЦБ не позволяет в достаточной мере охладить потребительское кредитование и снизить инфляцию, которая в конце сентября даже ускорила рост.

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      Платон Щукин
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