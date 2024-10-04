Качество воздуха после пожара на нефтебазе в российском регионе оценили

Роспотребнадзор не нашел примесей в воздухе после пожара на нефтебазе под Пермью

Превышения числа вредных примесей в атмосфере после пожара на нефтебазе в деревне Осенцы Пермского края не было найдено. Качество воздуха оценило управление Роспотребнадзора по российскому региону.

Специалисты изучили ситуацию на границе с ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. «Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что проверки на наличие в воздухе опасных веществ продолжат проводить до полной ликвидации возгорания на нефтебазе.

Пожар на нефтебазе под Пермью начался в пятницу, 4 октября. По предварительным данным, никто не пострадал. На опубликованных очевидцами кадрах с места происшествия видны огромные шары пламени, с которым борются пожарные.

В МЧС назвали две вероятные причины случившегося. По информации ведомства, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или аварийного режима работы электрооборудования.