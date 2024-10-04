МЧС назвало предварительные причины пожара на нефтебазе в Пермском крае

МЧС: пожар на нефтебазе в Пермском крае мог начаться из-за работы оборудования

Пожар на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае мог начаться по двум возможным причинам. Их перечислило МЧС в Telegram-канале.

По информации ведомства, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или аварийного режима работы электрооборудования. По последним данным, пожар в нефтехранилище ликвидировали на площади 10 тысяч квадратных метров.

Пожар на нефтебазе в Пермском крае начался в пятницу, 4 октября. Никто, предварительно, не пострадал. В сети опубликовали кадры мощного пожара. На них видны огромные шары пламени, с которым борются пожарные.

Тогда же сообщалось о возгорании на нефтебазе в Воронежской области — оно возникло в результате падения беспилотника ВСУ. Ущерба нефтебазе нанесено не было.