Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:38, 4 октября 2024Россия

МЧС назвало предварительные причины пожара на нефтебазе в Пермском крае

МЧС: пожар на нефтебазе в Пермском крае мог начаться из-за работы оборудования

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Пожар на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае мог начаться по двум возможным причинам. Их перечислило МЧС в Telegram-канале.

По информации ведомства, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или аварийного режима работы электрооборудования. По последним данным, пожар в нефтехранилище ликвидировали на площади 10 тысяч квадратных метров.

Пожар на нефтебазе в Пермском крае начался в пятницу, 4 октября. Никто, предварительно, не пострадал. В сети опубликовали кадры мощного пожара. На них видны огромные шары пламени, с которым борются пожарные.

Тогда же сообщалось о возгорании на нефтебазе в Воронежской области — оно возникло в результате падения беспилотника ВСУ. Ущерба нефтебазе нанесено не было.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Прошу вернуть мужа из плена ВСУ». Россиянка обратилась в ООН, чтобы спасти супруга

      В подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      В ЛНР рассказали о появлении на передовой медиков-наемников ВСУ

      Военный рассказал о расположении украинских войск в жилых массивах Курской области

      Число вакансий резко выросло в одном из секторов российской экономики

      Украина нанесла удар по российскому региону

      Солистке группы «Тату» исполнилось 40 лет

      МЧС назвало предварительные причины пожара на нефтебазе в Пермском крае

      Украинским военкомам пригрозили отправкой на фронт

      Дачников предупредили о риске попасть под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше