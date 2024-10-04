Российский губернатор раскрыл подробности пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: пожар из-за БПЛА не нанес ущерба нефтебазе

Ущерба нефтебазе в Воронежской области, которая загорелась после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), не нанесено. Об этом, раскрывая подробности происшествия, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено», — отчитался глава региона.

По его данным, при перехвате дронов никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб продолжат обход территории для уточнения возможных последствий попытки атаки. Повреждений, по последним данным, пока нигде не зафиксировано.

Пожар на нефтебазе из-за падения беспилотника в Воронежской области начался в ночь на пятницу, 4 октября. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. Всего в ночь на пятницу, 4 октября, над Воронежской областью сбили шесть беспилотников.

4 октября также загорелась частная нефтебаза в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае. Мощный пожар сняли на видео.