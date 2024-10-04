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04:00, 4 октября 2024Экономика

Мали поблагодарила Россию за оперативные поставки вооружений

Глава МИД Мали Диоп поблагодарил Россию за оперативность в поставках вооружений

Фото: Joe Penney / Reuters

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что страна высоко ценит оперативность поставок военной техники, закупаемой у России. Его слова приводит РИА Новости.

Диоп поблагодарил Россию за оперативность в поставках вооружений и отметил, что Мали «очень заинтересована» в закупке российских вооружений. По его словам, страна также ценит отношение правительства и президента России Владимира Путина к просьбам Мали.

«Мы высоко ценим оперативность поставок всего военного оборудования, которое закупает Мали, и всю поддержку, которую мы получаем от России», — отметил министр.

Ране Мали решила добывать редкоземельный металл в партнерстве с Россией. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. «Мы обратились к России с вопросом разработки такого важного сырья как литий для того, чтобы установить стратегическое партнерство», — сказал он.

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      Марина Совина
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