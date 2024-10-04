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19:12, 4 октября 2024Из жизни

Мужчина отбился от напавшей на его собаку пумы лопатой

В США мужчина напал на пуму с лопатой и убил ее

Фото: McPHOTO / H. Brehm via www.imago / Globallookpress.com

Мужчина из США испугался пумы и отбился от нее лопатой. Об этом пишет CBS News.

Мужчина отдыхал в кемпинге на юге Колорадо вместе с собакой породы хаски. Вечером 25 сентября мужчина проводил время на улице, когда к его автомобилю неожиданно подошла пума. Заметив ее, хаски начала рычать и лаять. В какой-то момент пума напала на собаку, и животные стали драться. Испугавшись за питомца, мужчина схватил лопату и ударил пуму по голове. Удар был такой силы, что животное не выжило. После происшествия американец позвонил в Службу по охране дикой природы Колорадо.

На следующее утро в кемпинг приехал сотрудник службы и забрал пуму из багажника мужчины для аутопсии. Хотя хозяин хаски настаивает на том, что это была самозащита, закон может оказаться не на его стороне. Поскольку напавшая на собаку пума не трогала мужчину и не оставила на нем следов зубов или когтей, случай не может считаться атакой на человека. Служба по охране дикой природы Колорадо ведет расследование.

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В случаях встречи с пумой эксперты советуют людям сразу взять на руки детей или животных. По возможности стоит раскинуть руки, чтобы казаться больше. Лучше говорить спокойно, если пума уже оказалась рядом. Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и бежать.

Ранее в США собака спасла хозяйку от прятавшейся у дома пумы. Пес по кличке Мальчик увидел крупную кошку в темноте и поднял лай.

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      Антонина Черташ
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