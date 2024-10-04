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11:04, 4 октября 2024Россия

Милонов высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

Депутат Милонов не поддержал идею вернуть в России налог на бездетность

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Идея вернуть в России налог на бездетность неновая, она появляется каждые полгода, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он оценил ее в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вернуть налог на бездетность, как это было в СССР, предложил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России.

«В комитете, который отвечает за вопросы как раз семьи, там где я зампредседателя, мы этот вопрос, знаете, как-то уже и не рассматриваем, потому что уже несколько раз возвращались к нему. Ну, нету зависимости между налогом и рождением детей, повышением индекса фертильности, нету взаимосвязи», — высказался Милонов.

Парламентарий отметил, что налог был введен в позднее советское время, когда снизилась рождаемость, и не привел ни к какому результату.

Конечно, этот налог мог бы выполнить функцию какую-то стимулирующую, но он не выполнит, к сожалению. Вопрос рождения детей — это вопрос ценностей, которые есть у их родителей. Нету ценностей — ни налоги не помогут, ничего не поможет. Людям же стыдно признаваться, что они детей не заводят, потому что эгоисты, они всегда находят повод. Есть желание иметь детей — люди будут иметь детей, потому что понимают, что это высшая ценность и истинное счастье

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Ранее стало известно, что Госдума приступила к рассмотрению документа о запрете идеологии чайлдфри. Ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что за пропаганду этой идеи предлагается наказывать штрафом до пяти миллионов рублей.

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      Екатерина Смирная
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