Найдена причина разных зарплат на одинаковых должностях

Карьерный эксперт Бухвалова: размер зарплаты зависит от требовательности и опыта

То, что россияне занимающие одинаковые должности порой получают разные заработные платы может объясняться сразу несколькими причинами. Об этом заявила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. Ее цитирует «Газета.Ru».

Во-первых, она обратила внимание на то, что у разных сотрудников может быть разный опыт и специализация. Во-вторых, сказывается ситуация на рынке труда — в некоторых сегментах экономики может ощущаться дефицит кадров. Как следствие, компании увеличивают зарплаты для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников.

В-третьих, свою роль играет и умение вести переговоры о будущем окладе. Если сотрудник уверен и требователен, то высока вероятность, то он добьется для себя большей заработной платы, чем тот, кто предпочитает соглашаться с тем, что ему предлагают. В-четвертых, нельзя забывать о финансовых возможностях работодателя. Одни могут позволить себе поощрять отличившихся премиями и бонусами, а другие — нет.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова объяснила, что если в России начнется падение цен на товары и услуги, то это может обернуться снижением заработных плат.

Также есть сведения, что в России самыми дефицитными профессиями оказались дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики. Кроме того, в эту категорию вошли врачи, повара и продавцы-консультанты.