Названа главная ошибка при профилактике рака

Fox News: отказ от скрининга является главной ошибкой профилактики рака

Отказ от прохождения скрининга является основной причиной позднего выявления колоректального рака, считает американский гастроэнтеролог Аджоа Аньяне-Йебоа. Главную ошибку при профилактике злокачественных опухолей она назвала в интервью Fox News.

Врач рассказала, что колоректальный рак поражает толстый кишечник или прямую кишку и в большинстве случаев выявляется на ранних стадиях во время скрининга. Однако отказ от этой процедуры приводит к тому, что болезнь зачастую замечают слишком поздно.

«Мы провели исследование, показавшее, что главная причина, по которой люди не идут на скрининг — это прокрастинация и страх. Пациенты опасаются финансовых расходов, боятся заразиться COVID-19, также многие испытывают страх из-за самой процедуры или подготовки к ней», — рассказала гастроэнтеролог.

Она добавила, что для профилактики опасной болезни скрининг необходимо проходить всем людям старше 45 лет. Тем, у кого есть дополнительные риски, например семейная история болезни, начинать обследоваться надо еще раньше, заключила она.

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