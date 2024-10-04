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16:48, 4 октября 2024Ценности

Офисный наряд зумера высмеяли и сравнили с пижамой в сети

Кадр: @chloebaradinsky / TikTok

Австралийская блогерша показала свой офисный наряд и подверглась критике в соцсетях. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

29-летняя Хлои показала на камеру свой образ для работы в офисе: на размещенных кадрах девушка позировала в шелковом костюме бежевого цвета. По словам зумера, коллеги не оценили ее одежду, а один из них и вовсе поинтересовался, почему она пришла в офис в пижаме. «Это же шелковый комплект!» — возмутилась она в ролике.

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Однако комментаторы согласились с мнением коллеги инфлюэнсера и высмеяли ее наряд в многочисленных комментариях. Многие зрители также сравнили костюм в бельевом стиле с пижамой. «Извини, но коллега прав», «Мне тоже показалось, что ты пошла в офис прямиком в ночнушке», «Обожаю твой контент, но костюм действительно похож на пижаму», — высказывались они.

В апреле известный бренд Jordan Luca представил джинсы с мокрым пятном за 55 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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