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17:43, 4 октября 2024Спорт

Олимпийский чемпион по боксу помог полиции задержать преступника

Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев помог полиции задержать преступника
Егор Мехонцев

Егор Мехонцев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог полиции задержать преступника в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

«Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине. Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда», — рассказал Мехонцев. Он добавил, что достал из машины наручники, которые остались у него со времен службы в полиции, и передал их правоохранителю.

В 2020 году бразильянка, боец смешанного стиля (MMA) Мария Рибейро, помогла задержать извращенца. Она вместе с подругами удерживала мужчину до прибытия полиции, которая его арестовала.

Мехонцев — олимпийский чемпион 2012 года. Он дважды становился чемпионом Европы и однажды — чемпионом мира. В профессиональном боксе на его счету 13 побед и одна ничья.

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      Алексей Гусев
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