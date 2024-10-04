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14:39, 4 октября 2024Спорт

Олимпийский призер приостановил контракт с «Динамо»

Нападающий Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Нападающий Антон Слепышев приостановил контракт с хоккейным клубом «Динамо». Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Отмечается, что по семейным обстоятельствам игрок вынужден сосредоточиться на жизни вне хоккея. Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин подчеркнул, что у сторон не было разногласий и конфликтов. «Антон — важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать. Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде!» — заявил он.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел девять матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Слепышев был обменян в «Динамо» из ЦСКА в мае 2024-го. Слепышев — серебряный призер Олимпийских игр-2022. В составе ЦСКА он трижды завоевывал Кубок Гагарина.

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