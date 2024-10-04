Пассажир самолета затеял перепалку со своей спутницей и провел полет прикованным к креслу

Daily Mail: пассажир American Airlines затеял перепалку на борту и был задержан

Пассажир самолета авиакомпании American Airlines затеял перепалку со своей спутницей на борту самолета и провел полет прикованным к креслу. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Майами в Шарлотт в четверг, 3 октября. Известно, что мужчина проявил агрессию к летевшей с ним женщине, а та в ответ закрыла ему рот рукой. Шум привлек внимание окружающих, и другим мужчинам пришлось вмешаться. Они держали руки попутчика на подлокотниках, не давая ему причинить вред попутчице.

После приземления в аэропорту Шарлотта дебошира задержала полиция. Были ли ему предъявлены обвинения, не уточняется.

Ранее два дебошира устроили скандал в самолете, сорвали рейс в Египет и были арестованы под аплодисменты и песни пассажиров. Речь идет о рейсе easyJet из Глазго в Хургаду.