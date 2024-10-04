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12:28, 4 октября 2024Бывший СССР

Полковник высказался об изменении тактики ВСУ после отхода из Угледара

Полковник Кошкин: после потери Угледара для ВСУ важна устойчивость обороны

Фото: Yevhen Titov / Reuters

После потери контроля над Угледаром под Донецком Вооруженным силам Украины (ВСУ) важно сосредоточиться на устойчивости обороны, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности изменения тактики Киева.

Больше будут уделять внимания устойчивости в обороне, потому что они отступают и надо отрабатывать приемы, чтобы не отступать. Устойчивость в обороне, устойчивость в управлении подразделениями и огнем, в подборе офицерских кадров. Раз люди не выполняют боевые задачи, надо смотреть на кадровую обеспеченность теми, кто в состоянии их выполнять

Андрей Кошкинвоенный эксперт

Военный эксперт считает маловероятным, что тактика ВСУ изменится после потери Угледара. По его мнению, отступление из города повлияет на мотивацию украинских сил.

«Мы можем говорить о снижении мотивации, снижении моральной устойчивости, нарушениях в принципах командования, особенно этих соединений, частей, подразделений, которые участвовали на этом участке линии боевого соприкосновения. (…) [Тактика] меняется, они отказываются от всех ярко выраженных принципов, которые предлагали инструкторы НАТО», — объяснил он.

Инструкторы НАТО готовили их для ведения боевых действий в странах с низким уровнем сопротивления, для выявления террористов. То есть в основном это фильтрация населения, быстрое перемещение, облава, а здесь они столкнулись с некой классикой, вот почему те тактические приемы, которые нарабатывались, оказались не весьма эффективными

Андрей Кошкинвоенный эксперт

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал усилить оборону на восточном участке фронта в Донбассе, передает Reuters. Это распоряжение было сделано после потери Угледара.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Бои за этот город шли с самого начала специальной военной операции (СВО). До начала конфликта там проживало около 15 тысяч человек.

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