Полковник высказался об изменении тактики ВСУ после отхода из Угледара

После потери контроля над Угледаром под Донецком Вооруженным силам Украины (ВСУ) важно сосредоточиться на устойчивости обороны, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности изменения тактики Киева.
Больше будут уделять внимания устойчивости в обороне, потому что они отступают и надо отрабатывать приемы, чтобы не отступать. Устойчивость в обороне, устойчивость в управлении подразделениями и огнем, в подборе офицерских кадров. Раз люди не выполняют боевые задачи, надо смотреть на кадровую обеспеченность теми, кто в состоянии их выполнять
Военный эксперт считает маловероятным, что тактика ВСУ изменится после потери Угледара. По его мнению, отступление из города повлияет на мотивацию украинских сил.
«Мы можем говорить о снижении мотивации, снижении моральной устойчивости, нарушениях в принципах командования, особенно этих соединений, частей, подразделений, которые участвовали на этом участке линии боевого соприкосновения. (…) [Тактика] меняется, они отказываются от всех ярко выраженных принципов, которые предлагали инструкторы НАТО», — объяснил он.
Инструкторы НАТО готовили их для ведения боевых действий в странах с низким уровнем сопротивления, для выявления террористов. То есть в основном это фильтрация населения, быстрое перемещение, облава, а здесь они столкнулись с некой классикой, вот почему те тактические приемы, которые нарабатывались, оказались не весьма эффективными
Командующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал усилить оборону на восточном участке фронта в Донбассе, передает Reuters. Это распоряжение было сделано после потери Угледара.
3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Бои за этот город шли с самого начала специальной военной операции (СВО). До начала конфликта там проживало около 15 тысяч человек.