Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 4 октября 2024Экономика

Последствия ужесточения условий ипотеки для россиян оценили

Экономист Проданова: единый ипотечный стандарт сократит долю россиян с кредитами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После введения единого ипотечного стандарта с января 2025 года доля россиян с ипотекой сократится. Последствия ужесточения условий, необходимых для получения жилищного кредита, для граждан оценила доктор экономических наук Наталья Проданова в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что договор на стандартную ипотеку будет одностраничным и типовым, что является плюсом, так как он не будет содержать многочисленные особые условия и приписки, написанные мелким шрифтом, — «подводные камни» для заемщиков. Подобное повышение прозрачности ипотечных продуктов, по мнению экономиста, — важный шаг, поскольку многие из них плохо знают свои права и не осознают до конца последствия своих действий, тогда как кредиторы не всегда хотят выстраивать взаимоотношения с ними на максимально доверительной основе.

Материалы по теме:
Россияне потеряли интерес к ипотеке
Россияне потеряли интерес к ипотеке
3 октября 2024
Падение цен на квартиры в России резко замедлилось
Падение цен на квартиры в России резко замедлилось
Сегодня

В то же время еще одним последствием введения единого ипотечного стандарта Проданова назвала снижение закредитованности населения и охлаждение рынка ипотечного жилья. Получить кредит станет сложнее, ведь в составе первого взноса нельзя будет учитывать кешбэк — сумму, которая вернется покупателю после приобретения недвижимости. Помимо этого, оплата стартового капитала будет возможна исключительно за счет собственных средств заемщика. В результате взять кредит смогут лишь россияне, у которых достаточно финансов не только для того, чтобы оплатить первоначальный взнос, но и исправно вносить все платежи. «С другой стороны, введение ипотечного стандарта установит ряд ограничений и для самих банков, отсекая практики различного рода "схем" и уловок по выдаче высокорисковых кредитов», — подытожила экономист.

Ранее в этот же день руководитель управления прямых продаж ГК ФСК Екатерина Чурюкина заявила, что граждане РФ столкнутся с еще большим ужесточением условий выдачи ипотеки в следующем году.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Молодежь массово отказалась от одного популярного косметического средства

      Ведущий культового шоу рассказал о безденежье и алкоголизме

      Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

      Россиян предупредили о вреде булок для психики

      В России начали продавать дома для квадроберов

      Обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста отстранили от соревнований

      В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

      Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      Иран начал отводить танкеры от места предполагаемого удара Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше