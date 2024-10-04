Последствия ужесточения условий ипотеки для россиян оценили

Экономист Проданова: единый ипотечный стандарт сократит долю россиян с кредитами

После введения единого ипотечного стандарта с января 2025 года доля россиян с ипотекой сократится. Последствия ужесточения условий, необходимых для получения жилищного кредита, для граждан оценила доктор экономических наук Наталья Проданова в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что договор на стандартную ипотеку будет одностраничным и типовым, что является плюсом, так как он не будет содержать многочисленные особые условия и приписки, написанные мелким шрифтом, — «подводные камни» для заемщиков. Подобное повышение прозрачности ипотечных продуктов, по мнению экономиста, — важный шаг, поскольку многие из них плохо знают свои права и не осознают до конца последствия своих действий, тогда как кредиторы не всегда хотят выстраивать взаимоотношения с ними на максимально доверительной основе.

В то же время еще одним последствием введения единого ипотечного стандарта Проданова назвала снижение закредитованности населения и охлаждение рынка ипотечного жилья. Получить кредит станет сложнее, ведь в составе первого взноса нельзя будет учитывать кешбэк — сумму, которая вернется покупателю после приобретения недвижимости. Помимо этого, оплата стартового капитала будет возможна исключительно за счет собственных средств заемщика. В результате взять кредит смогут лишь россияне, у которых достаточно финансов не только для того, чтобы оплатить первоначальный взнос, но и исправно вносить все платежи. «С другой стороны, введение ипотечного стандарта установит ряд ограничений и для самих банков, отсекая практики различного рода "схем" и уловок по выдаче высокорисковых кредитов», — подытожила экономист.

Ранее в этот же день руководитель управления прямых продаж ГК ФСК Екатерина Чурюкина заявила, что граждане РФ столкнутся с еще большим ужесточением условий выдачи ипотеки в следующем году.