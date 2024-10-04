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16:19, 4 октября 2024Экономика

Производству чипов предрекли проблемы из-за урагана «Хелен»

Spiegel: ураган «Хелен» затопил добывающие кварц для полупроводников шахты в США

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Ураган «Хелен» разрушил инфраструктуру и затопил шахты в американском городе Спрус-Пайн, где добывают высокочистый кварц для производства микрочипов. Проблемы для мирового производства полупроводников предрекли эксперты Spiegel.

Полупроводниковая промышленность может столкнуться с серьезным кризисом, после того как стихия остановила работу двух шахт, где добывают более 80 процентов мирового объема высокочистого кварца. Как отмечают аналитики, для восстановления добычи ресурса, который необходим для производства смартфонов, компьютеров и другой техники, могут потребоваться месяцы.

Местные производители еще не могут оценить точный ущерб и срок восстановления. Тем временем крупные производители микрочипов TSMC и Intel уже ощутили дефицит кварца.

Тропический шторм «Хелен» обрушился на юго-восток США в среду, 25 сентября, и вскоре усилился до урагана. По оценкам специалистов, торнадо рискует стать сильнейшим за последний год. В зоне поражения находится более 40 миллионов американцев в трех штатах.

Журналисты телеканала CNN заявили, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть Штатов урагана достигло 89 человек. Также уточнялось, что в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.

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      Вячеслав Агапов
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