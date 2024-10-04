Россия вновь опередила США по поставкам газа в Евросоюз

Россия вновь обогнала США по поставке газа в ЕС в третьем квартале 2024 года

Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз. Об этом говорится в анализе РИА Новости.

Так, согласно отчету, за прошлый квартал Россия европейский рынок 13,3 миллиарда кубометров газа против 13 миллиардов кварталом ранее и 11,5 миллиарда годом ранее. Таким образом доля российских компаний в импорте Европы выросла до 19,4 процента с 17,2 процента в апреле—июне, что стало максимумом со второго квартала 2022 года.

Главным образом Россия поставляла газ по трубопроводам: поставки по нему выросли за квартал на 8 процентов и почти на 13 процентов за год — до 8,6 миллиарда кубометров. При этом США сократили объем поставок СПГ на четверть за квартал и на треть за год, до 9,5 миллиарда кубометров.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна столкнулась с серьезным давлением со стороны Европейской комиссии, требующей прекратить поставки нефти и газа из России. Об этом он рассказал журналистам в преддверии совместного заседания кабинетов министров Словакии и Украины.