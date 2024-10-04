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19:41, 4 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности матрасов из-за плесени

Биотехнолог Золотарева: плесень в матрасах опасна для аллергиков и астматиков

Фото: Ty Carlson / Unsplash

Скопление плесени в матрасах может быть вредно для здоровья, особенно для астматиков и аллергиков, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала россиянам об опасности образования грибка в спальных принадлежностях.

По словам специалиста, плесень может возникать из-за условий использования матрасов, а также из-за материалов, из которых они сделаны.

«Плесень представляет собой микроскопические грибки, которым для роста необходимы тепло и влага. Повышенная влажность воздуха в редко проветриваемом помещении и пот, выделяемый человеком во время сна, могут приводить к накоплению влаги в изделии. Натуральные ткани и материалы, такие как шерсть или хлопок, служат хорошей питательной средой для микроорганизмов. Комбинация этих факторов создает благоприятные условия для размножения плесневых грибов и превращает матрас в потенциальный источник заражения. С матраса грибок может распространиться на постельное белье, ковер, мебель и стены», — объяснила она.

Плесневые грибы могут стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, аллергиков и астматиков. Споры плесневых грибов при попадании в организм человека могут вызывать аллергические реакции, нарушения сна и даже бронхолегочные заболевания и инфекции дыхательных путей

Мария Золотаревастарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Чтобы избежать появления плесени, необходимо тщательно следить за температурным режимом и уровнем влажности в помещении, отметила биотехнолог.

«Для предотвращения роста плесени на матрасах важно поддерживать их сухость и хорошую вентиляцию в спальне. Регулярное проветривание матраса и использование влагозащитных чехлов могут помочь снизить риск появления плесени. Также существует новое поколение материалов для изготовления матрасов, которые не удерживают влагу и обладают антимикробными свойствами», — добавила она.

Ранее россиянам рассказали о ведущих к ранней старости привычках.

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