Российским учителям подготовили уникальные подарки в честь праздника

VK подготовил инициативы для российских педагогов в честь Дня учителя

Тематические акции, стикеры, фильм о наставничестве и другие инициативы подготовил VK для российских педагогов в честь профессионального праздника. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

На Всероссийском форуме классных руководителей (ФКР), который проходит с 3 по 5 октября, в пространстве VK гости могут познакомиться с технологиями и сервисами компании, среди которых, в частности, «Сферум» и «Учи.ру».

«Педагоги могут погрузиться в мир аудиокниг и попробовать свои силы в озвучке литературных произведений. "Учи.ру" познакомит участников форума с полезными инструментами для педагогов и заданиями олимпиады "Безопасные дороги"», — сказано в сообщении. Все мероприятия форума доступны онлайн на платформе «VK Видео» и в сообществе ФКР во «ВКонтакте».

Пожелать друг другу профессиональных успехов учителя смогут с помощью цифровых открыток, специально созданных к празднику. Также в честь праздника «Сферум» подарит педагогам два новых стикерпака, эскизы к которым разработали пользователи сервиса в рамках конкурса стикеров #МойСферум2024. В учебном профиле будет запущен новый канал «В кругу педагогов» для обмена идеями для уроков и хобби.

Кроме того, «Сферум» представит фильм «Кто вдохновляет учителя?» о роли наставников в официальных сообществах сервиса в соцсетях и канале «Легко сказать». В этом же канале пользователи смогут найти цифровые открытки и праздничные стикерпаки. Также открывается новый набор в сообщество педагогов «Лидеры Сферума» для активных пользователей сервиса.

В свою очередь, «Одноклассники» проводят ежегодную акцию #СпасибоУчитель. С 4 по 6 октября в рамках всероссийского фотомарафона пользователи могут делиться снимками со своими учителями и оставлять благодарности педагогам.

Ко Дню учителя VK Education подготовил видеооткрытки специально для классных руководителей, учителей и администрации школ. Пользователи смогут обменяться оригинальными видеопоздравлениями в соцсетях и отправить близким — подробности в сообществе VK для педагогов. В сервисе «VK Доска» каждый сможет подарить учителю персональный букет, который можно создать из стикеров и слов в бесплатном сервисе для совместной работы, а затем поделиться ссылкой с педагогом.