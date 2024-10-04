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13:46, 4 октября 2024Наука и техника

Samsung отменит выпуск смартфона Galaxy S26

Samsung не выпустит смартфон Galaxy S26 из-за китайских конкурентов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung откажется от выпуска смартфона Galaxy S26 в 2026 году. Об этом в своем X сообщает известный инсайдер под ником Ice Universe.

Обычно Samsung выпускает в начале года три устройства. Так, в 2024 году фирма представила стартовый телефон Galaxy S24, улучшенный аппарат Galaxy S24+ и флагманскую модель Galaxy S24 Ultra. Ice Universe полагает, что в 2026 году компания не выпустит девайс, аналогичный Galaxy S24 в иерархии.

Инсайдер заявил, что Samsung отменила его разработку из-за высокой конкуренции со стороны китайских производителей. По его данным, стартовые смартфоны корейской компании плохо продаются и уступают флагманам Xiaomi, Oppo и других брендов из Китая.

Таким образом, Ice Universe уверен, что в начале 2026 года Samsung анонсирует только два устройства — Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. При этом в январе 2025-го корпорация в последний раз представит три телефона линейки — Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

По словам журналистов издания GSM Arena, инсайдер Ice Universe имеет определенный авторитет и часто публиковал точные инсайды относительно рынка смартфонов. Также авторы напомнили, что в 2024-м Samsung отказалась от выпуска базового планшета, представив сразу два флагмана — Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.

В начале октября стало известно, что Samsung сделает доступ к функциям искусственного интеллекта (ИИ) на своих устройствах платным. Судя по официальным данным, Samsung может запустить подписку на ИИ в конце 2025 года.

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      Андрей Ставицкий
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