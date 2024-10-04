Собчак прокомментировала «истерию» вокруг квадроберов

Собчак предрекла квадроберам судьбу «ЧВК Редан»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась об общественном резонансе вокруг квадроберов и предрекла им судьбу нашумевшей субкультуры «ЧВК Редан». Пост на эту тему опубликован в ее Telegram-канале.

Собчак прокомментировала слова депутата Госдумы Андрея Свинцова, который призвал законодательно запретить квадробику наряду с деятельностью тарологов и нумерологов.

«А помните, был такой "ЧВК Редан"? Где они? Нигде. Там же и квадроберы будут через месяц», — написала журналистка.

Ранее стало известно, что на российских маркетплейсах начали продавать дома и корм для квадроберов.

Перед этим сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести для родителей детей-квадроберов административную либо уголовную ответственность. Он счел, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России. Сенатор Алексей Пушков поддержал инициативу, однако в Госдуме мнения по поводу предложения разошлись.