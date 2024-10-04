Собянин назвал дату включения отопления в Москве

Собянин: отопление в Москве будет включено с понедельника

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал дату включения отопления в столице — по его словам, это произойдет в понедельник, 7 октября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему свое время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры воздуха. В этой связи с понедельника приступим к включению отопления», — написал он.

Мэр также отметил, что в первую очередь отопление будет включено в жилых домах и объектах социальной сферы. Он подчеркнул, что включение подачи тепла на все объекты займет несколько дней.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве на Кольцевой линии появится новая станция метро «Достоевская». Он отметил, что благодаря появлению новой станции удастся разгрузить три других — «Проспект Мира», «Курскую» и «Чкаловскую».