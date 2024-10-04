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10:35, 4 октября 2024Путешествия

Трассу Дамаск — Бейрут перекрыли из-за ударов Израиля

Движение по международной трассе Дамаск — Бейрут перекрыли

Фото: Ali Alloush / Reuters

Движение по международной трассе ДамаскБейрут перекрыли из-за ударов израильской авиации на КПП «Маснаа» на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Известно, что удары были нанесены на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП. По словам собеседника агентства, ЦАХАЛ атаковала для блокировки движения по трассе.

Ранее 3 октября израильская авиация нанесла четыре авиаудара по объектам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. До этого Израиль атаковал центральный район ливанской столицы.

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      Марк Успенский
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