Трассу Дамаск — Бейрут перекрыли из-за ударов Израиля

Движение по международной трассе Дамаск — Бейрут перекрыли

Движение по международной трассе Дамаск — Бейрут перекрыли из-за ударов израильской авиации на КПП «Маснаа» на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Известно, что удары были нанесены на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП. По словам собеседника агентства, ЦАХАЛ атаковала для блокировки движения по трассе.

Ранее 3 октября израильская авиация нанесла четыре авиаудара по объектам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. До этого Израиль атаковал центральный район ливанской столицы.