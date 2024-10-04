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10:46, 4 октября 2024Экономика

Цена нефти Brent сделала новый скачок

Investing.com: нефть сорта Brent подорожала выше 78 долларов за баррель

Фото: Suhaimi Abdullah / AP

Впервые с конца августа цена на нефть сорта Brent преодолела отметку в 78 долларов за баррель. Об этом сообщило Investing.com.

По данным на 10:32 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent стоили 78,22 доллара за баррель.

Ранее, 3 октября, цена фьючерсных контрактов на декабрьские поставки Brent превысила 77 долларов за баррель. Такого не было с 3 сентября 2024 года

Есть мнение, что если эскалация ирано-израильского конфликта дойдет до перекрытия Ормузского пролива, то мировые цены на Brent могут вырасти до 85 долларов и выше.

По другим прогнозам, у нефти есть все шансы подорожать и до 90 долларов за баррель, если иранский экспорт этого энергоносителя упадет хотя бы наполовину.

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      Кирилл Луцюк
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