Усик на русском языке поздравил боксера из Казахстана с победой над уроженцем России

Усик на русском языке поздравил Алимханулы с победой над Михайловичем

Украинский боксер Александр Усик поздравил казахстанца Жанибека Алимханулы с победой над новозеландцем Андреем Михайловичем, который родился в России. Об этом сообщает Sports.kz.

Спортсмен из Украины позвонил коллеге из самолета по видеосвязи. «Поздравляю! В том же духе! Также сильно! Поздравляет вся команда моя! Обнимаем!» — сказал Усик на русском языке.

Бой Алимханулы против Михайловича прошел 4 октября в Сиднее. Казахстанец в девятом раунде отправил соперника в нокаут.

Для казахстанского боксера это победа стала 16-й в 16 боях на профессиональном ринге. 11 из них Алимханулы одержал нокаутом.

