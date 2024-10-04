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07:30, 4 октября 2024Мир

В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

Рябков: угроза вооруженного столкновения с США зависит от Вашингтона

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Угроза вооруженного столкновения России с США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, однако Москва предостерегает от эскалации ситуации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации. Потому что до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается», — рассказал дипломат.

Рябков также добавил, что американская сторона ошибочно думает, что ее действия не приведут к жестким ответным мерам со стороны России. Он подчеркнул, что гипотетический ответ будет более жестким, чем на Западе могут предполагать.

Ранее Рябков заявил, что без смены внешнеполитического курса США переговоры по возобновлению ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ) не имеют смысла. По словам дипломата, подобного диалога не может быть вне связи с военно-политической обстановкой. Он добавил, что США стремятся получить выгодные преимущества в сфере стратегической стабильности, что не устраивает российскую сторону.

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      Максим Габриелян
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