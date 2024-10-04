В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

ГИКЦ: до конца года потребуется обеспечить запуск 30 космических аппаратов

До конца года предстоит обеспечить запуск 30 космических аппаратов военного и гражданского назначения. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова полковника Антона Оголева.

«В этом году Главный центр участвовал в пуске 11 ракет космического назначения и обеспечил запуск 40 космических аппаратов различного назначения. Также нам потребуется обеспечить запуски еще 30 космических аппаратов как гражданского, так и военного назначения», — заявил офицер.

В прошлом месяце Минобороны России сообщило, что запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты. Пуск носителя состоялся 17 сентября.