Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:03, 4 октября 2024Наука и техника

В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

ГИКЦ: до конца года потребуется обеспечить запуск 30 космических аппаратов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

До конца года предстоит обеспечить запуск 30 космических аппаратов военного и гражданского назначения. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова полковника Антона Оголева.

«В этом году Главный центр участвовал в пуске 11 ракет космического назначения и обеспечил запуск 40 космических аппаратов различного назначения. Также нам потребуется обеспечить запуски еще 30 космических аппаратов как гражданского, так и военного назначения», — заявил офицер.

В прошлом месяце Минобороны России сообщило, что запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты. Пуск носителя состоялся 17 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Ирину Шейк засняли в прозрачном платье

      В России учительница ученика головой о дверь, обозвала его и попала на видео

      В России таксист-мигрант закрылся в машине с двумя школьницами и отказался их выпускать

      В Раде назвали поражением Украины отступление ВСУ из Угледара

      Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

      Раскрыты подробности подрыва машины сотрудника ЗАЭС

      Дочь Тутберидзе объяснила смену спортивного гражданства

      Милонов высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше