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11:28, 4 октября 2024Экономика

В России призвали ограничить максимальные суммы платежей по картам

Сенатор Гибатдинов призвал обязать банки установить лимиты по оплатам картами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сенатор РФ Айрат Гибатдинов призвал главу Центробанка (ЦБ) Эльвиру Набиуллину обязать отечественные финансовые организации установить лимиты по оплатам картами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию его обращения.

Речь идет о необходимости ограничить максимальные суммы платежей по банковским картам. В настоящее время, как отметил сенатор, лишь некоторые российские финансовые организации дают гражданам подобную возможность. При этом далеко не все клиенты информированы о такой функции.

Механизм установки лимита по оплатам картами, по его мнению, следует распространить на все отечественные банки. Такую возможность, добавил Гибатдинов, нужно прописывать в обязательном порядке в клиентские договоры. Речь идет в том числе о функции установления суточного и иного временного лимита на онлайн-переводы денежных средств. Вышеперечисленные инициативы, как полагает сенатор, ЦБ следует внести в основные банковские правила.

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С конца июля 2024 года руководство регулятора обязало российские банки приостанавливать подозрительные транcакции, если конечный получатель средств находится в черном списке регулятора. ЦБ также заявил о необходимости временно блокировать подобные переводы, если до их осуществления клиент получал сомнительные звонки и СМС-сообщения, или продолжительное время разговаривал по телефону.

Подобный «период охлаждения» регулятор позже предложил распространить и на выдачу розничных кредитов. Эти меры, как считают в ЦБ, должны обезопасить россиян от потенциальных финансовых мошенников.

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