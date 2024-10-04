ВВС США допустили использование корабля Ghost для доставки грузов по Земле

США допустили использование корабля Sierra Space для доставки грузов по Земле

Военно-воздушные силы (ВВС) США допустили использование перспективного корабля Ghost компании Sierra Space для доставки военных грузов по всей Земле. Об этом сообщает издание SpaceNews.

С целью изучения возможностей Ghost в ВВС США предоставили Sierra Space в рамках программы Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL) финансирование, размер которого не раскрывается.

«Военно-воздушные силы изучают потенциал космических аппаратов для быстрой транспортировки критически важных грузов с орбитальных складов обратно на Землю. Это может включать в себя многоразовые возвращаемые аппараты, способные доставлять полезные грузы из предварительно размещенных запасов на орбите», — говорится в публикации.

По данным Sierra Space, корабль Ghost с грузами способен находиться на околоземной орбите до пяти лет, совершая посадку на поверхность планеты по первому требованию. Стоимость производства одного такого изделия составляет десятки миллионов долларов, однако в компании планируют на порядок сократить эту сумму.

В сентябре издание сообщило, что Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS).