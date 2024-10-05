В сети восхитились внешностью 83-летней телеведущей на новых фото

Внешность американской предпринимательницы, телеведущей и писательницы Марты Стюарт, прославившейся благодаря советам по домоводству, восхитила пользователей сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

83-летняя знаменитость посетила показ документального фильма Netflix «Марта» в рамках кинофестиваля в Хэмптоне, США. Она предстала перед папарацци в бежевой рубашке, ярко-желтом вязаном кардигане и золотистых брюках. Также ведущая сделала макияж с акцентом на глазах и дополнила образ массивными серьгами.

Читатели издания высказались о новых фото в комментариях. «Выглядит потрясающе», «Она бросила вызов процессу старения. Выглядит лучше женщин вдвое моложе», «Марта великолепна. Не могу поверить, что ей 83», заявили юзеры.

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