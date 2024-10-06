Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:05, 6 октября 2024Путешествия

Блогерша побывала в США и сравнила жизнь американских и российских бездомных

Фото: Kent J Edwards / Reuters

Тревел-блогерша побывала в США и сравнила жизнь местных и российских бездомных. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в России бездомные — это, как правило, алкоголики или люди, которых «сломала система». «Бездомные у нас живут как могут: собирают бутылки, обогреваются в подвалах, а в самых худших случаях замерзают зимой, потому что система поддержки практически отсутствует. Ну, если только люди добрые чем-нибудь помогают, дают еду и одежду, например, через церкви», — заключила она.

Материалы по теме:
«Находиться в этой стране невыносимо». С какими разочарованиями сталкиваются россияне, мечтавшие попасть в США?
«Находиться в этой стране невыносимо». С какими разочарованиями сталкиваются россияне, мечтавшие попасть в США?
4 августа 2024
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства. Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства.Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
3 ноября 2021

В отличие от России, в США бездомным предоставляют куда больше возможностей, добавила Ершова. «Их кормят, дают временное жилье, медицинскую помощь, а тем, кто не может справиться с зависимостями (ну вы поняли), даже выдают бесплатные "веселые укольчики"», — рассказала путешественница.

По ее словам, в Америке даже есть специальные программы, которые помогают бездомным найти работу или получить образование, а в некоторых городах для них строят целые кварталы с бесплатным жильем с горячим душем, прачечными, кухнями, интернетом и библиотекой.

«И здесь возникает вопрос: если все так замечательно для американских бездомных, почему их становится только больше? Ответ лежит в сложной системе социальных и экономических проблем», — подчеркнула россиянка, пояснив, что обилие бесплатной помощи не мотивирует американских бездомных менять свою жизнь.

Автор также призналась, что таких разбалованных и ленивых бомжей, как в США, она еще не встречала. 

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в США и рассказал, что эта страна не так идеальна, как многие себе представляют. По его словам, по улицам американских крупных городов ходят толпы бездомных и наркоманов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Под Харьковом погиб российский оппозиционер Дадин, воевавший за ВСУ. В честь него назвали статью УК

      Зять убитой Фарион погиб на фронте

      Премьер Словакии заявил о неработающей русофобии в Европе

      В Госдуме высказались о законопроекте запрета пропаганды чайлдфри

      Появилось видео удара по судну с оружием под Одессой

      В Грузии прокомментировали слухи о готовности признать Абхазию и Южную Осетию

      В Сирии прогремел взрыв на заводе

      В российском регионе сбили несколько воздушных целей

      Власти Бразилии назвали причину отказа разблокировать соцсеть X

      В российском регионе пришедшего в гости к 17-летней девушке мужчину изнасиловали шваброй

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше