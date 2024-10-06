Блогерша побывала в США и сравнила жизнь американских и российских бездомных

Тревел-блогерша побывала в США и сравнила жизнь местных и российских бездомных. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в России бездомные — это, как правило, алкоголики или люди, которых «сломала система». «Бездомные у нас живут как могут: собирают бутылки, обогреваются в подвалах, а в самых худших случаях замерзают зимой, потому что система поддержки практически отсутствует. Ну, если только люди добрые чем-нибудь помогают, дают еду и одежду, например, через церкви», — заключила она.

В отличие от России, в США бездомным предоставляют куда больше возможностей, добавила Ершова. «Их кормят, дают временное жилье, медицинскую помощь, а тем, кто не может справиться с зависимостями (ну вы поняли), даже выдают бесплатные "веселые укольчики"», — рассказала путешественница.

По ее словам, в Америке даже есть специальные программы, которые помогают бездомным найти работу или получить образование, а в некоторых городах для них строят целые кварталы с бесплатным жильем с горячим душем, прачечными, кухнями, интернетом и библиотекой.

«И здесь возникает вопрос: если все так замечательно для американских бездомных, почему их становится только больше? Ответ лежит в сложной системе социальных и экономических проблем», — подчеркнула россиянка, пояснив, что обилие бесплатной помощи не мотивирует американских бездомных менять свою жизнь.

Автор также призналась, что таких разбалованных и ленивых бомжей, как в США, она еще не встречала.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в США и рассказал, что эта страна не так идеальна, как многие себе представляют. По его словам, по улицам американских крупных городов ходят толпы бездомных и наркоманов.

