Франция ответила на критику Нетаньяху в адрес Макрона

Елисейский дворец счел резкими слова Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона

Елисейский дворец ответил на критику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что политик чересчур резко отреагировал на предложение французского лидера о прекращении поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа.

«Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», — заявил представитель Елисейского дворца. В администрации президента Франции добавили, что Париж продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».

Ранее Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю. Нетаньяху назвал слова французского лидера позором. По его словам, Израиль победит всех противников даже без помощи западных стран.

Также глава Франции высказался о ситуации с Ливаном. Политик отметил, что в настоящее время главной задачей является недопущение эскалации конфликта. «Ливан не может стать еще одной Газой», — заключил он.