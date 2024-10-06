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00:46, 6 октября 2024Мир

Франция ответила на критику Нетаньяху в адрес Макрона

Елисейский дворец счел резкими слова Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Елисейский дворец ответил на критику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что политик чересчур резко отреагировал на предложение французского лидера о прекращении поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа.

«Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», — заявил представитель Елисейского дворца. В администрации президента Франции добавили, что Париж продолжает оставаться «неизменным другом Израиля».

Ранее Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю. Нетаньяху назвал слова французского лидера позором. По его словам, Израиль победит всех противников даже без помощи западных стран.

Также глава Франции высказался о ситуации с Ливаном. Политик отметил, что в настоящее время главной задачей является недопущение эскалации конфликта. «Ливан не может стать еще одной Газой», — заключил он.

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      Марина Совина
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