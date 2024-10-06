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18:26, 6 октября 2024Путешествия

Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника

Иран отменил все авиарейсы с воскресенья с 20:30 до 5:30 утра понедельника

Фото: Maryam Kamyab / WANA / Reuters

Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию гражданской авиации.

Страна закрывает воздушное пространство для полетов с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника.

3 октября в Иране сняли ограничения на полеты, введенные 1 октября после ракетного удара по Израилю. Позже Агентство по безопасности полетов Европейского союза рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.

Ранее Росавиация призвала российских авиаперевозчиков воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.

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      Мария Винар
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