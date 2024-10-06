Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за дождя

Заммэра Москвы Бирюков: городские службы перевели в режим повышенной готовности

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил о режиме повышенной готовности из-за дождя. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

По словам Бирюкова, сегодня вечером и в понедельник может выпасть до 43 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

«На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — уточнил Бирюков.

Граждан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о начале эпохи заморозков и дождей.