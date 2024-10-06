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06:29, 6 октября 2024Мир

Подробности операции Израиля против «Хезболлы» раскрыли

WP: «Моссад» более 2 лет планировал операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Фото: Ana Beltran / Reuters

Израильская спецслужба «Моссад» более двух лет планировала операцию по подрыву пейджеров движения «Хезболла». Подробности подготовки раскрыла газета The Washington Post (WP).

По информации издания, «Моссад» начал внедрять заминированные средства связи еще в 2015 году. При этом идея устроить организованный подрыв появилась спустя семь лет. Изначально устройства были нужны для слежки за членами движения.

Собеседники газеты отметили, что пейджеры «Хезболла» получила от тайваньской компании Apollo. При этом она отдала производство устройств на аутсорс и не знала, что они были собраны в Израиле.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов пейджеров в Ливане. Иранские военные также начали масштабную операцию по проверке всех технических устройств.

До того Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане. Постпред Израиля в Организации объединенных наций Дэнни Данон заявил, что власти страны делают все возможное, чтобы «бороться с террористами, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».

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      Евгений Силаев
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