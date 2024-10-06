Подземная лаборатория Ленинградского полка занялась разработкой боеприпасов для FPV-дронов

Копатыч: подземная лаборатория Ленинградского полка готовит снаряды к FPV-дронам

Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит боеприпасы для FPV-дронов, а также снарядов, которые сбрасывают беспилотники меньшего размера. О разработказ рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Копатый, передает РИА Новости.

Спонсирует производство Минобороны России, а также волонтеры, подчеркнул военный. Отделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) занимается различными задачами, в частности нанесением огневых ударов, разведкой территорий, обнаружением объектов и обеспечением непрерывной трансляции информации для командования.

Технологии, которые разрабатывает Ленинградский полк, активно применяют на разных участках специальной военной операции (СВО), добавил командир подразделения с позывным «Пол».

Ранее командир танкового взвода с позывным Чиж рассказал о выдерживающем попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) танке.